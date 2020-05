Ab Juni dürfen alle Kinder in NRW tageweise wieder in die Kita

Münsterland -

Ab Juni sollen alle Kinder in NRW wenigstens für zwei Tage in die Kindertagesstätten zurückkehren dürfen, verkündete Familienminister Joachim Stamp am Freitag. Derweil drohen dem Kreis Coesfeld als erstem in Nordrhein-Westfalen aufgrund der vielen Neuinfektionen Beschränkungen. Hier gibt es alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus aus dem Münsterland.