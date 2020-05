Münsterland -

Im Westfleisch-Werk in Coesfeld wird der Betrieb wieder hochgefahren - testweise. Unterdessen wollen am bevorstehenden langen Wochenende offenbar viele Menschen raus aus ihren vier Wänden, ein Campingplatzbetreiber berichtet: „Es ist irre, was da abgeht.“ Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland.