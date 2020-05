Kaum Verstöße am Vatertag

Münsterland -

Angesichts der Corona-Beschränkungen haben am Feiertag trotz schönstem Frühlingswetter kaum Vatertags-Touren stattgefunden. In einigen Orten musste die Polizei am Feiertag dann aber doch eingreifen. Unterdessen wurden im Münsterland neue Corona-Fälle bei Mitarbeitern in der Fleisch-Branche bekannt. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.