Kreis Coesfeld fürchtet erneuten Lockdown

Münsterland -

Spielplätze wieder geöffnet, Viertklässler in der Schule und der nächste Holland-Trip ist auch schon in Sichtweite - NRW atmet nach wochenlangen Belastungen auf. Unterdessen nimmt der Corona-Ausbruch in einer Großschlachterei in Coesfeld weitere Ausmaße an: Die Zahl der Neuinfektionen im Kreis hat einen kritischen Wert überschritten. Hier gibt es alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus aus dem Münsterland.