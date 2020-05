Kreis Coesfeld kratzt an Obergrenze

Münsterland -

Lockerungen: Bewohner in Pflegeheimen dürfen in NRW ab Sonntag (10. Mai) wieder Besuch bekommen. Unterdessen ist in Coesfeld ein Hot Spot entdeckt worden: Tests bei Westfleisch haben eine Vielzahl von Infektionen aufgedeckt. Hier gibt es alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus aus dem Münsterland.