Noch kein Start bei Westfleisch am Montag

Münsterland -

Lockerungen am Montag: Der Kreis Coesfeld holt auf, landesweit treten neue in Kraft. Westfleisch stimmt mit den Behörden die Wiederaufnahme der Produktion in Coesfeld ab. Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland.