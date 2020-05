Weitere Test-Ergebnisse aus Fleischbetrieben erwartet

Münsterland -

Nachdem es am Donnerstag bereits Entwarnung aus Bocholt gab, werden am Freitag weitere Test-Ergebnisse aus Fleischbetrieben im Münsterland erwartet. Unterdessen herrscht in Münster Alarmstimmung wegen eines sprunghaften Anstiegs der Infektionszahlen. Hier gibt es alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus aus dem Münsterland.