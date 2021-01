15 weitere Corona-Fälle im Steinfurter Marienhospital

Münsterland -

Nach einem Massentest am Marienhospital in Steinfurt wurden 15 weitere Infektionen bei Patienten und Mitarbeitern festgestellt, Hinweise auf Mutationen gibt es aktuell nicht. Am Donnerstag wurden sechs weitere Todesfälle im Münsterland gemeldet. Derweil sind die Inzidenzen in den Kreisen Borken und Coesfeld unter 50 gefallen. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.