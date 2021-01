Münsterland -

Münster hat nach wie vor eine geringe Sieben-Tage-Inzidenz. Auch in den Kreisen ist die Inzidenz teilweise gesunken. Allerdings gab es in allen Münsterland-Kreisen weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.