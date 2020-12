17 weitere Todesfälle im Münsterland

Münsterland -

Im Münsterland sind 17 weitere Personen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Während sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gegen ein Verbot der Präsenzgottesdienste an Weihnachten ausspricht - plädiert sein Vize, Minister Joachim Stamp (FDP), dafür, diese deutschlandweit abzusagen. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.