19 weitere Todesfälle im Münsterland

Münsterland -

Der Lockdown wird wegen der hohen Infektionszahlen bis zum 31. Januar verlängert und zugleich verschärft. Das nordrhein-westfälische Kabinett wird an diesem Mittwoch in einer Sondersitzung entscheiden, wie es an Kitas und Schulen in der Corona-Krise weiter geht. Derweil verzeichnet das Münsterland 19 weitere Covid-19-Todesfälle. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.