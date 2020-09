250 Euro Bußgeld in NRW bei falschen Kontaktangaben

Münsterland -

NRW greift im Kampf gegen Corona härter durch: Für falsche Angaben zur Person auf Kontaktlisten in Restaurants oder Gaststätten verhängt das Land künftig ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro. Unterdessen blickt man in der Grenzregion mit Sorge auf den nahenden Feiertag. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.