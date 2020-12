Münsterland -

Was jetzt noch fehlt, ist der Impfstoff: Die Kreise Warendorf, Coesfeld und Steinfurt sowie die Stadt Münster melden am Dienstag, dass ihre Impfzentren einsatzbereit sind. Unterdessen bildeten sich heute vor so mancher Apotheke Schlangen. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.