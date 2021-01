Münsterland -

Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind in den Münsterland-Kreisen am Wochenende teilweise deutlich angestiegen. Außerdem meldeten die Gesundheitsämter am Sonntag zehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.