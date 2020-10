45 neue Corona-Infektionen im Münsterland

Münsterland -

Seite heute gilt die neue Corona-Schutzverordnung. Die sieht unter anderem für falsche Angaben auf Kontaktlisten ein saftiges Bußgeld vor. Bei den gemeldeten Neuinfizierten in Münster handelt es sich fast ausschließlich um jüngere Jahrgänge. In Ahaus sind Corona-Infektionen an einer Realschule bekannt geworden. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.