«60 plus»-Run auf Astrazeneca

Münsterland -

Die Impftermine für über 60-Jährige mit dem Impfstoff von Astrazeneca sind in NRW fast komplett vergeben. Nach der Einstufung der Niederlande als Hochinzidenzgebiet soll die Einhaltung der Testpflicht durch Stichprobenkontrollen der Polizei überprüft werden. Und: ein gemischtes Bild bei den Inzidenzwerten im Münsterland. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.