Ab Montag: Erleichterungen für vollständig Geimpfte in NRW

Münsterland -

In Nordrhein-Westfalen gelten von Montag an erste Erleichterungen für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen. Unterdessen meldeten die Kreise Steinfurt und Warendorf am Samstag insgesamt drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.