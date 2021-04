Abgesagter Hamburg-Marathon nach Enschede verlegt

Münsterland -

Am Dienstag hat mit dem Einstieg der ersten Hausarztpraxen in die Impfungen eine neue Stufe im Kampf gegen das Virus begonnen. NRW-Ministerpräsident Laschet erntet viel Hohn und Spott für seinen «Brücken-Lockdown». Und: Der in Hamburg abgesagte Marathon wird im niederländischen Enschede veranstaltet. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.