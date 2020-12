Im Münsterland sind nach Angaben der Gesundheitsämter der Region (Montag, 28. Dezember, 16.15 Uhr) aktuell 3318 Menschen nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert (Vortag: 3477). Im Vergleich zum Vortag gab es 228 Neuinfektionen und 379 Genesungen.

Die Zahl der Todesfälle im Münsterland liegt bei 442 (434). Insgesamt hat es seit Beginn der Pandemie im Münsterland bislang 26.656 Corona-Fälle gegeben, 22.896 Menschen gelten als wieder gesundet.

Die aktuellsten Zahlen aus den Münsterland-Kreisen und aus der Stadt Münster; Vergleichswerte in Klammern geben der Stand der letzten vorherigen Meldung wieder:

Münster: Neuinfizierte 15, Infizierte gesamt 4151 (4136), davon gesundet 3455 (3393), verstorben 47 (46), aktuell infiziert 649 (697) – die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 101,8 (107,2) – Stand Montag (28.12.)

Neuinfizierte 15, Infizierte gesamt 4151 (4136), davon gesundet 3455 (3393), verstorben 47 (46), (697) die liegt bei (107,2) Kreis Borken: Neuinfizierte 32, Infizierte gesamt 6631 (6599), davon gesundet 5713 (5623), verstorben 118 (118), aktuell infiziert 800 (858) – die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 130,1 (115,8) – Stand Montag (28.12.)

Neuinfizierte 32, Infizierte gesamt 6631 (6599), davon gesundet 5713 (5623), verstorben 118 (118), (858) die liegt bei (115,8) Kreis Coesfeld: Neuinfizierte 58, Infizierte gesamt 2920 (2862), davon gesundet 2502 (2432), verstorben 38 (35), aktuell infiziert 380 (395) – die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 128,3 (132,4) – Stand Montag (28.12.)

Neuinfizierte 58, Infizierte gesamt 2920 (2862), davon gesundet 2502 (2432), verstorben 38 (35), (395) die liegt bei (132,4) Kreis Steinfurt: Neuinfizierte 63, Infizierte gesamt 7298 (7235), davon gesundet 6245 (6163), verstorben 158 (156), aktuell infiziert 895 (916) – die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 119,1 (135,0) – Stand Montag (28.12.)

Neuinfizierte 63, Infizierte gesamt 7298 (7235), davon gesundet 6245 (6163), verstorben 158 (156), (916) die liegt bei (135,0) Kreis Warendorf: Neuinfizierte 60, Infizierte gesamt 5656 (5596), davon gesundet 4981 (4906), verstorben 81 (79), aktuell infiziert 594 (611) – die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 153,7 (151,5) – Stand Montag (28.12.)

*An Heiligabend und am 1. Weihnachtstag haben die Kreise Borken und Warendorf aktuelle Fallzahlen veröffentlicht - der Kreis Coesfeld nur an Heiligabend. Am 2. Weihnachtstag haben nur der Kreis Warendorf und die Stadt Münster aktuelle Fallzahlen veröffentlicht.

In diesem Newsticker bekommen Sie alle grundlegenden Corona-Infos aus der Region gebündelt und kostenfrei.

> Alle grundlegenden Corona-Infos national und international finden Sie hier (kostenfrei verfügbar).

> Unter folgendem Link steht das gesamte WN-Angebot vier Wochen kostenfrei zur Verfügung: https://link.wn.de/digitalbasiskostenlos