Münsterland -

Alle Inzidenzwerte im Münsterland liegen am heutigen Donnerstamorgen über der 50er-Marke. Während die Werte in den Kreisen Borken und Coesfeld minimal gesunken sind, gab es hingegen Anstiege in Münster sowie den Kreisen Warendorf und Steinfurt. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.