Astrazeneca für „60 plus“: Die meisten Impftermine sind vergeben

Münsterland -

Einen Tag nach dem Start der Vergabe von Impfterminen für die Altersgruppe 60 plus mit dem Impfstoff von Astrazenca sind die meisten Termine schon vergeben. Jens Spahn stellt Geimpften mehr Freiheiten in Aussicht und es gibt einen ersten Fall der Coronavirus-Variante aus Südafrika in Münster. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.