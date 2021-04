Auch ohne Notbremse: FFP2-Masken-Pflicht in Bus und Bahn

Münsterland -

Fahrgäste in ganz NRW müssen ab sofort in Bussen und Bahnen sowie an den Haltestellen FFP2-Masken tragen. Außerdem: Zu Montag (26.4.) sind im Münsterland die Inzidenzwerte angestiegen - einzige Ausnahme ist der Kreis Borken, in dem es keine Veränderung gab. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.