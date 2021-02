Ausbruch durch Virusvariante in Drensteinfurt

Münsterland -

Mehr Genesungen als Neuinfektionen, aber auch vier weitere Todesfälle – die Corona-Lage ist im Münsterland teilweise recht unterschiedlich. In Drensteinfurt etwa stieg die Inzidenz durch einen Ausbruch mit einer mutierten Virusvariante in wenigen Tagen von null auf hundert. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.