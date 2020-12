Münsterland -

Am späten Montagabend hat die Landesregierung die neue Corona-Schutzverordnung für NRW veröffentlicht. Handwerker können sich demnach weiterhin in Baumärkten versorgen. Unterdessen ist eine weitere Person im Münsterland infolge ihrer Covid-Erkrankung verstorben. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.