Behörde schließt Diskothek in Osnabrück

Münsterland -

Feiern in Pandemie-Zeiten? In Osnabrück ist eine Diskothek geschlossen worden. Den Betreiber erwartet wegen der Missachtung der Coronaregeln ein Bußgeld von bis zu 20.000 Euro. Armin Laschet macht unterdessen Karnevalisten wenig Hoffnung. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.