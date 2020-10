Münsterland -

Der befürchtete Ansturm deutscher Einkaufstouristen auf niederländische Grenzstädte ist bis Samstagmittag ausgeblieben. Unterdessen stieg die Sieben-Tages-Inzidenz am Freitag in allen Münsterlandkreisen weiter an. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.