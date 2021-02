Münsterland -

Die britische Corona-Mutation ist endgültig im Münsterland angekommen. Nachdem am Montag bereits ein Fall in einem Steinfurter Krankenhaus bekannt geworden war, meldeten am Dienstag gleich zwei Kreise weitere Infizierte mit Mutations-Befund. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.