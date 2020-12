Britische Virus-Mutation in NRW nachgewiesen

Münsterland -

Im Münsterland wurden 16 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Inzidenzen in der Region sind größtenteils gesunken. Die britische Mutation des Coronavirus ist nun auch nachweislich in NRW angekommen. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.