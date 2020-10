Bund will ergänzende Maskenpflicht und Sperrstunde einführen

Münsterland -

Heute Nachmittag soll angesichts ansteigender Infektionszahlen im Kanzleramt der weitere Kurs in der Pandemiebekämpfung abgesteckt werden. Der Bund will dabei strengere Regeln für Gebiete mit einer 7-Tage-Inzidenz von 35 einführen. Derzeitiges Sorgenkind im Münsterland ist der Kreis Warendorf mit einem Inzidenzwert von 36, aber auch Münster ist an der Grenze. Alle Entwicklungen in der Region finden Sie hier.