Corona-Impfstoff in NRW eingetroffen: Impfteams ab Sonntag

Im Münsterland sind nach Angaben der Gesundheitsämter der Region (Freitag, 25. Dezember, 17.15 Uhr) aktuell 3698 Menschen nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert (Vortag: 3798). Im Vergleich zum Vortag gab es 163 Neuinfektionen und 263 Genesungen.*

Die Zahl der Todesfälle im Münsterland liegt bei 420 (420). Insgesamt hat es seit Beginn der Pandemie im Münsterland bislang 25.760 Corona-Fälle gegeben, 21.642 Menschen gelten als wieder gesundet.

Die aktuellsten Zahlen aus den Münsterland-Kreisen und aus der Stadt Münster; Vergleichswerte in Klammern geben der Stand der letzten vorherigen Meldung wieder:

Münster**: Neuinfizierte 87, Infizierte gesamt 3936 (3849), davon gesundet 3260 (3217), verstorben 44 (42), aktuell infiziert 632 (590) – Stand Mittwoch (23.12.) ; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 105,9 (125,0) – Stand Samstag (26.12.)

Kreis Borken**: Neuinfizierte 83, Infizierte gesamt 6574 (6491), davon gesundet 5398 (5210), verstorben 115 (115), aktuell infiziert 1061 (1166) – die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 154,3 (180,7) – Stand Samstag (26.12.)

Kreis Coesfeld: Neuinfizierte 50, Infizierte gesamt 2862 (2812), davon gesundet 2432 (2423), verstorben 35 (35), aktuell infiziert 395 (354) – Stand Donnerstag (24.12.) ; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 134,6 (147,3) – Stand Samstag (26.12.)

Kreis Steinfurt: Neuinfizierte 118, Infizierte gesamt 6903 (6784), davon gesundet 5838 (5774), verstorben 148 (146), aktuell infiziert 916 (864) – Stand Mittwoch (23.12.) ; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 141,9 (136,5) – Stand Samstag (26.12.)

Kreis Warendorf: Neuinfizierte 80, Infizierte gesamt 5485 (5405), davon gesundet 4714 (4639), verstorben 78 (78), aktuell infiziert 693 (688); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 160,2 (169,5) – Stand Samstag (26.12.)

*An Heiligabend und am 1. Weihnachtstag haben die Kreise Borken und Warendorf aktuelle Fallzahlen veröffentlicht - der Kreis Coesfeld nur an Heiligabend.

**HInweis der Bezirksregierung Münster: Beim Landeszentrum für Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) lagen am Samstagmorgen für den Meldestand 26.12.2020, 0 Uhr, keine vollständig aktualisierten Daten vor. Einige Gesundheitsämter werden erst am Montag (28.12.2020) mit den Nachmeldungen für die Feiertage beginnen. Der hier abgebildete Datenstand des RKI (26.12.2020, 0 Uhr) enthält daher meldebedingte Abweichungen, so auf jeden Fall für den Kreis Borken und die Stadt Münster.

Quelle und Stand der Inzidenzzahlen: Landeszentrum Gesundheit NRW (26.12.2020 - 00:00 Uhr)

