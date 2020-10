Münsterland -

Ab Donnerstag gilt in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung. Die sieht unter anderem für falsche Angaben auf Kontaktlisten ein saftiges Bußgeld vor. In Ahaus sind Corona-Infektionen an einer Realschule bekannt geworden. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.