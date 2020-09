Corona-Lage in Emsdetten spitzt sich zu

Münsterland -

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Emsdetten hat sich seit Mittwoch mehr als verdreifacht. Als Sofortmaßnahme sollen nun Häuser eingezäunt werden. Unterdessen haben Polizei und Behörden angesichts grober Verstöße gegen die Hygienevorschriften eine Diskothek in Osnabrück geschlossen. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.