Drei weitere Covid-19-Todesfälle

Im Münsterland sind nach Angaben der Gesundheitsämter der Region (Dienstag, 10. November; 16.30 Uhr) aktuell 3396 Menschen nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert. Innerhalb eines Tages sind 261 Neuinfektionen und 251 Gesundungen im Münsterland hinzugekommen.

Die Zahl der Todesfälle im Münsterland liegt bei 217 (Vortag: 215; Hinweis: Der Kreis Borken hat am Dienstag einen weiteren Todesfall nachgemeldet, so dass sich die Daten vom Vortag verändert haben). Insgesamt sind bis Dienstag 13.244 (12.983) Menschen im Münsterland am Coronavirus erkrankt, 9631 (9380) gelten als wieder gesundet.

Die aktuellsten Zahlen der Münsterland-Kreise und der Stadt Münster; Vergleichswerte in Klammern vom Vortag:

Münster: Neuinfizierte 27, Infizierte gesamt 2284 (2257), davon gesundet 1746 (1684), verstorben 17 (16), aktuell infiziert 521 (557) – die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 97,4 (97,7)

(Quelle der 7-Tages-Inzidenzen: Landeszentrum Gesundheit NRW )

