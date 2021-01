Münsterland -

Schulen dicht, Kitas im eingeschränkten Betrieb – so sieht der Lockdown-Plan für NRW aus. Noch am Donnerstag soll über die Erstattung von Kita-Gebühren entschieden werden. Unterdessen hat der erste Kreis in NRW die 200er-Inzidenz wieder überschritten. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.