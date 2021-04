Erhebliche Störungen“: NRW-Corona-Daten am Dienstag unvollständig

Münsterland -

Die Corona-Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen sind am Dienstag nur unvollständig an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. Seit Montagabend bestehen erhebliche Störungen im Landesverwaltungsnetz. Eine größere Zahl von Meldungen der Gesundheitsämter haben das Landeszentrums Gesundheit (LZG.NRW) noch nicht erreicht. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.