Erster Fall der Südafrika-Variante bei Reiserückkehrer in Münster

Münsterland -

In Münster ist jetzt bei einem Reiserückkehrer erstmals die aus Südafrika stammende mutierte Coronavirus-Variante B.1.351 nachgewiesen worden. Das hat die Stadt am Mittag mitgeteilt. Unterdessen gab es in den Kreisen Borken und Steinfurt einen deutlichen Rückgang des Sieben-Tage-Inzidenzwertes. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.