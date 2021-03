Münsterland -

In NRW wird es Lockerungen in Altenheimen und Schnelltests für Schüler geben. Unterdessen steigen die Fallzahlen weiter an. Am Freitag kommen auf 191 Neuinfektionen im Münsterland nur 97 Gesundmeldungen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.