Münsterland -

Stabil unter 50 – dank niedriger Inzidenz darf Münster am Freitag den nächsten Öffnungsschritt gehen. Und auch in den Münsterland-Kreisen stehen die Zeichen auf Lockerung. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.