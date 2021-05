Münsterland -

Im Münsterland sind am Dienstag die Sieben-Tage-Inzidenzen größtenteils leicht gesunken. Indes dringt NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer auf Präsenzunterricht bei niedrigen Fallzahlen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.