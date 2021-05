Münsterland -

Im gesamten Münsterland sind die Inzidenzen weiter gesunken. NRW öffnet die Impfkampagne für weitere Berufsgruppen, Bundesgesundheitsminister Spahn möchte noch weiter gehen. Die Kommunen verschicken Corona-Nachweise an Genesene. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.