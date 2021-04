Genug Ersatz für Zweitimpfung nach Astrazeneca

Münsterland -

Das NRW-Gesundheitsministerium sieht keine Probleme bei den Zweitimpfungen der Menschen, die zunächst Astrazeneca erhalten haben. Ferner sollen trotz steigender Infektionszahlen Schülerinnen und Schüler wieder zurück in die Klassenzimmer dürfen - in einem Wechselmodell. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.