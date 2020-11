Gericht untersagt Sonntagsöffnungen im Weihnachtsgeschäft

Münsterland -

Die Läden in NRW müssen an den Vorweihnachtssonntagen sowie am Sonntag nach Neujahr geschlossen bleiben. Mit einem Eilbeschluss hat das Oberverwaltungsgericht Münster am Dienstag die von der Landesregierung mit dem Corona-Infektionsschutz begründeten Sonntagsöffnungen untersagt. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.