Angesichts grober Verstöße gegen die Hygienevorschriften sind Polizei und Behörden gegen eine Diskothek in Osnabrück vorgegangen. Unterdessen behindern Corona-Fälle an immer mehr Schulen im Münsterland den Betrieb. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.