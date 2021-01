Münsterland -

Am Montag hat es in einer Einrichtung in Steinfurt einen größeren Corona-Ausbruch gegeben, Details sind noch unklar. Unterdessen hat es zum Anmeldebeginn für Impftermine für über 80-Jährige in NRW gibt es massive Störungen bei der Patientenservice-Telefonnummer und dem dazugehörigen Onlineportal gegeben. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.