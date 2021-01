Münsterland -

Von einem größeren Corona-Ausbruch in Steinfurt ist das UKM Marienhospital im Ortsteil Borghorst betroffen. Weitere Details will die Klinik-Leitung im Laufe des Tages bekanntgeben. Die Inzidenzen sinken unterdessen fast in allen Münsterlandkreisen. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.