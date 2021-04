Heftige Kritik an Laschets «Brücken-Lockdown»

Münsterland -

NRW-Ministerpräsident Laschet macht Druck für einen «Brücken-Lockdown» - und erntet dafür viel Hohn und Spott. In NRW sollen Hausärzte ab Mittwoch Spritzen gegen das Coronavirus verabreichen. Die Terminvergabe für die 79-Jährigen in den Impfzentren startet heute. Und: zwei weitere Covid-19-Todesfälle in Münster. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.