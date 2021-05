Impfungen für weitere Berufsgruppen in NRW ab Donnerstag

Münsterland -

Nordrhein-Westfalen öffnet laut Ankündigung von Gesundheitsminister Laumann die Impfkampagne für weitere Berufsgruppen - zum Beispiel für Impfwillige, die im Lebensmitteleinzelhandel, in der Justiz oder an weiterführenden Schulen beschäftigt sind. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.