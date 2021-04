Münsterland -

In die bisher schleppende Impfkampagne soll mehr Dynamik kommen. Auch in NRW verabreichen jetzt erste Hausärzte Spritzen gegen das Coronavirus. Und zeitgleich beginnt die Anmeldung für die 79-Jährigen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.