Indien: Mit dem Virus kommt der Hunger

Münsterland -

In Indien wütet das Virus derzeit fast ungebremst - die Bevölkerung ist vielerorts schutzlos ausgeliefert. Eine Schwester eines Ordens, der von einem Verein aus dem Münsterland unterstützt wird, und ein indischer Pfarrer aus Münster berichten. Außerdem: In NRW gelten von Montag an erste Erleichterungen für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.