Infektionsanstieg in NRW-Metropolen beschäftigen Kanzlerin

Münsterland -

Heute berät Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Oberbürgermeistern deutscher Großstädte die kritische Lage zum Infektionsanstieg - auch einige NRW-Metropolen nehmen an den Gesprächen teil. Im Münsterland wurden am Donnerstag 71 Neuinfektionen sowie 46 Gesundmeldungen registriert. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.